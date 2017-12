SBT divulga programas que substituem Ratinho e Kajuru Duas séries de TV norte-americanas e duas novelas mexicanas vão substituir, respectivamente, as atrações do SBT "Jogo Duro" e "Programa do Ratinho", segundo a assessoria de imprensa da emissora. "Dois Homens e Meio" (Two And a Half Man) e "Minha Namorada É Uma Estrela" (I´m With Her), seriados exibidos no Brasil no canal da TV paga Warner, vão entrar no lugar do programa de Jorge Kajuru já nesta semana. O seriado da ABC "Minha Namorada É Uma Estrela" vai passar às 9 horas e "Dois Homens e Meio", protagonizado por Charlie Sheen, às 9h30. O "Programa do Ratinho", exibido das 21 horas às 22h30, será substituído pelas novelas mexicanas "Rebelde" (das 21h20 às 22 horas) e "A Feia Mais Bela" (das 22 horas às 22h30). O filme geralmente exibido às segundas-feiras, à meia-noite, após o "Programa do Ratinho", foi antecipado para às 22h30. Na próxima segunda o público pode conferir "Advogado do Diabo", estrelado por Al Pacino e Keanu Reeves. A série de suspense "Sobrenatural" (Supernatural), exibida às quintas-feiras das 22 horas às 23 horas, dá lugar ao humorístico "A Praça é Nossa" e pula para os domingos, das 23 horas à meia-noite.