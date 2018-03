SBT deve voltar a exibir novelas mexicanas em abril Fora do SBT desde 2008, quando terminou o contrato da rede com a Televisa, o fantasma das novelas mexicanas volta a assombrar a dramaturgia nacional na emissora. Para a surpresa de muitos, o SBT resolveu retomar em abril as tramas enlatadas com a exibição de "Las Tontas No Van Al Cielo" (As Tontas Não Vão Para o Céu), novela de sucesso da Televisa.