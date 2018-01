SBT contrata atores para nova fase de 'Chiquititas', em 2015

Para manter a fonte de faturamento dos produtos licenciados, que resultam cifras milionárias, o SBT já começou o plano de continuidade da novela infantil Chiquititas, no ar desde o ano passado. Formada majoritariamente por um elenco infantil, a trama adaptada por Iris Abravanel, mulher de Silvio Santos, se manterá no ar em 2015. A emissora deu início às contratações de novos atores para a próxima fase da atração. As caras novas do time devem ser anunciadas em um evento na sede do canal, nas próximas semanas.

A chegada de uma nova equipe era um processo previsto na produção, pois, assim como na primeira versão, que começou a ir ao ar em 1997, houve mais de uma troca dos atores, uma vez que a trama, baseada na obra homônima da televisão argentina, era dividida em temporadas. As mudanças também podem ocorrer nos cenários e figurino das crianças.

Além de renovar os talentos para o público, a emissora tem de dar um tempo de descanso para os atores mirins, que têm limite de horas para trabalhar. Os jovens artistas frequentam a escola pela manhã e só gravam à tarde, respeitando o cronograma.

Nas novelas infantis do SBT, o elenco tem acompanhamento de psicólogos, nutricionistas e outros profissionais especializados em cuidar de crianças e adolescentes.

Para não perder o público fiel e com potencial para consumir os produtos derivados da novela, a emissora pode reaproveitar o elenco atual em outra produção. Os atores de Carrossel foram escalados para Patrulha Salvadora, spin off da trama.

Recém-chegada à Globo, onde começou ontem a fazer reportagens para o Big Brother Brasil, a ex-CQC Mônica Iozzi ainda não tem outras funções definidas na emissora.

As milhas da equipe do Sarau Itinerante vão se acumular. Na temporada de 2014, o programa da Globo News, que mostra cantores e instrumentistas fora do eixo Rio-São Paulo, terá edições em Tiradentes (MG), já gravada, Porto Alegre, Manaus e cidades baianas.

Com mau desempenho na TV, a exibição de Breaking Bad na Record, que gira em torno dos 5 pontos no ibope, tem um efeito contrário na internet. Segundo um estudo da TTV, que analisa os comentários sobre televisão nas redes sociais, durante a estreia, na semana passada, houve um aumento de 715% de menções à emissora no Twitter na faixa das 23 h, quando a série vai o ar.

No confronto Amores Roubados, que teve bons índices de audiência, quase cinco vezes maior que a Record, Breaking Bad foi responsável por 44% dos tuítes sobre TV, enquanto a série da Globo alcançou 28% dos comentários.