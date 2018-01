SBT compra desenho animado de "Chaves" O SBT comprou os direitos de exibição do desenho animado do "Chaves". A atração deve estrear ainda este ano, mas a casa não estipulou data nem horário. Os episódios, que já estão exibidos no México, foram escritos por Roberto Bolaños, criador e intérprete do Chaves na versão carne e osso. Por enquanto, vão ser 26 episódios de 30 minutos cada, mas dependendo do sucesso, o número de produções pode aumentar. A atriz María Antonieta de las Nieves, que interpreta a Chiquinha na série, pode ser a grande ausência do desenho, caso não consiga chegar a um acordo com Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, com quem não mantém uma boa relação. Fernández já informou que o seriado em versão animada já está sendo comercializado em vários países, incluindo o Brasil. Sucesso de audiência, o programa "Chaves" marcou a geração dos anos 1980 e, até hoje, é uma das atrações mais vistas no SBT. Chaves chegou ao SBT em 1984 e continua sendo uma das maiores audiências da casa, chegando até a incomodar a Globo no ranking do Ibope.