SBT cancela novas temporadas de O.C e Smallville O SBT desapontou os fãs que esperavam assistir às novas temporadas das séries O.C - Um Estranho no Paraíso e Smallville, no último domingo, respectivamente às 11 horas e às 12 horas, e se depararam com reprises. A emissora disse, em comunicado divulgado à imprensa, que a terceira temporada de O.C - Um Estranho no Paraíso e a quinta temporada de Smallville foram canceladas por motivos estratégicos. "Uma nova data será definida oportunamente", diz a nota. Nos próximos domingos, os fãs das séries vão ter que se contentar com reprises da segunda temporada de O.C - Um Estranho no Paraíso e da quarta temporada de Smallville. Indignados, fãs lotam fóruns de discussões de comunidades do site de relacionamentos Orkut. "O SBT brincou com os meus sentimentos, isso não se faz", disse um deles na comunidade OC - Um estranho no paraíso - SBT. "Esperei um ano para ver a nova temporada e me fazem isso", reclamou outro fã, no fórum da comunidade Smallville Brasil, em meio a muitos comentários revoltados com a emissora. O.C - Um Estranho no Paraíso estreou em 2003 nos Estados Unidos e foi um sucesso entre os adolescentes. A história se passa no condado de Orange County, na Califórnia, um lugar que aparenta ser um paraíso - apenas aparenta. As relações que lá se estabelecem são conflituosas e se tornam ainda mais com a chegada de Ryan (Benjamin McKenzie). Smallville, por sua vez, foi exibido pela primeira vez em 2002 e mostra a adolescência do Superman, vivido por Tom Welling. Clark sabe que tem poderes, mas vai descobrindo aos poucos sua missão. O super-herói em sua fase adulta, que não invadia as telonas há 20 anos, está de volta em Superman - O Retorno, na pele do novato Brandon Routh. O filme, de Bryan Singer, estreou neste fim de semana com estrondoso sucesso de bilheterias nos Estados Unidos e chega aos cinemas brasileiros em 14 de julho.