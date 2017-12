'SBT Brasil' lidera avanço de ibope no ano O SBT Brasil foi o telejornal carro-chefe que mais cresceu no Ibope este ano, com 87% de avanço na Grande São Paulo e 80% no Painel Nacional de TV (PNT). Desde janeiro, quando tinha 3,8 pontos em São Paulo, o título desenha uma curva ascendente até chegar aos 7,1 pontos (até anteontem). No PNT, o salto vai de 3,5 a 6,3 pontos. A ausência da opinião de Rachel Sheherazade e Joseval Peixoto não fez mal à audiência, ao contrário. No período, todos os telejornais cresceram, exceto o Jornal Nacional, que perdeu 2% em São Paulo, e 0,8% no PNT, onde o Jornal da Record cresceu 26%, o Jornal da Band, 23% e o RedeTV News, 14%.