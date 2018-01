SBT aposta em um genérico de Betty, a Feia Estréia, hoje, às 18 horas no SBT a rival de Betty, a Feia: a novela A Feia Mais Bela. A história é praticamente a mesma da trama que fez sucesso na RedeTV! em 2003, comprada do canal colombiano RCN e exibida em 50 países. Letícia (Angélica Vale) é uma garota modesta, tímida, romântica e muito inteligente, porém com uma aparência física que não é das melhores. Para Lety, como gosta de ser chamada, ser feia nunca foi um obstáculo, já que tem todas as qualidades para ser uma grande profissional. As dificuldades com a aparência começam a surgir quando ela se apaixona pelo bonitão Fernando (Jaime Camil), dono da produtora onde trabalha como secretária. Sua maior dúvida é saber como Fernando poderá se apaixonar por uma mulher tão pouco atraente. Mas mudanças inesperadas vão acontecer e a transformarão na feia mais bela de todas. O texto original é de autoria de Fernando Gaitán, com adaptação para a televisão de Palmira Olguín. A história, tanto de Betty, a Feia quanto de A Feia Mais Bela, chegou a interessar à Globo antes de ser comprada pela RedeTV!. A novela marcava médias de 7 pontos de audiência, deixando a RedeTV! em terceiro lugar. Nos últimos capítulos, quando Betty fica bela e se casa com o patrão, a emissora ficou em segundo lugar em vários momentos. O capítulo de estréia de A Feia Mais Bela no México atingiu 50% de share (participação entre os televisores ligados no momento). É baseado no êxito da produção lá fora que o SBT pretende levantar a audiência do seu horário de telenovelas - em queda neste horário desde que a Record começou a investir em dramaturgia. Resta esperar para ver se essa feiosa conquista seu espaço e popularidade na TV.