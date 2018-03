SBT aposta em novela teen com participação especial de Hebe

Amigas e Rivais, próxima novela do SBT, já tem data para estrear: 6 de agosto. A trama, mais um fruto da parceria da emissora com a Televisa, já tem elenco fechado, e até participações especiais acertadas. Entre elas, a de Hebe Camargo. A apresentadora fará uma ponta no folhetim como ela mesma. No elenco há nomes como Lu Grimaldi, Jayme Periard, Mika Lins, Umberto Magnani, Jandir Ferrari, Flávio Guarnieri, Daniel Ávila, Cacau Melo, Suzana Alves, Thierry Figueira, entre outros. Adriane Galisteu, que chegou a ser sondada para viver a vilã da trama, acabou recusando o convite. Luciana Vendramini também desistiu do personagem na última hora, que acabou ficando com Talita Castro. A novela, que teve sua estréia adiada por conta do Pan, está com as gravações adiantadas: já tem mais 50 capítulos prontos. Voltada para o público adolescente, a produção terá quatro jovens como protagonistas e abordará causas sociais como aids e drogas. Amigas e Rivais tem como objetivo recuperar a audiência de sua antecessora, Maria Esperança, que ficou na casa dos 6 pontos.