SBT aposta em famosos na novela 'Uma Rosa Com Amor'

Em vez de Íris Abravanel, é Tiago Santiago quem adapta o texto. Para isso, o autor, que deixou neste ano a Record, depois de três anos escrevendo as novelas da saga "Os Mutantes", resolver mudar seu estilo de escrever. Saem os efeitos especiais, entra a comédia. "Eu tenho quatro novelas para escrever aqui, mas preferi apostar no estilo familiar. Com essa novela eu já tenho um público garantido, o povo de 45 anos que acompanhou a primeira versão."

Com Tiago Santiago no banco de autores do canal, Íris Abravanel planeja revezar o horário com o recém-chegado. "E quem sabe aprender com ele também. A contratação dele é sinal que o Silvio está dando credibilidade para a dramaturgia. Agora, o foco são as novelas, mas já estamos pensado em alguns seriados", adianta Íris. De fato, a ideia de Silvio Santos é alcançar mais pontos no Ibope com a dramaturgia. "Conversamos sobre algo em torno de dois dígitos (mínimo de 10 pontos). Quem sabe esse elenco nos ajuda", conta Tiago Santiago.

Participam da novela Carla Marins, Luciana Vendramini, Tony Garrido, Mônica Carvalho e Isadora Ribeiro. Mas é a ex-global Betty Faria o principal trunfo do SBT na busca por audiência. Mal aproveitada na Globo, com a qual mantinha um contrato por obras, a artista diz que assinou com o SBT "para não enlouquecer" por ficar sem fazer nada. "O projeto dessa mulher (Íris) é incrível. Ela está reconstruindo cenários da novela Éramos Seis. Eu vim para cá por isso e também porque nunca fui de lugar nenhum", diz Betty. "Eu trabalhava na Globo. Fiz alguns trabalhos de que gostei, outros não. Mas não era contratada." A última novela da qual Betty participou foi "Duas Caras" (2007), de Aguinaldo Silva.

"Uma Rosa com Amor" conta a história de um cortiço no bairro do Bexiga, em São Paulo. Na trama, Betty Faria é Amália Petroni, uma típica mama italiana, com sotaque levemente carregado. Betty está confiante. "Atrizes maduras, talentosas, inteligentes e competentes existem muitas no Brasil. Mas com o campo de trabalho que tenho atualmente são poucas." As informações são do Jornal da Tarde.