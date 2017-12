SBT aguarda volta de Silvio Santos do México Silvio Santos volta do México até sábado, quando é aguardado na Anhangüera para gravar mais uma rodada do seu Bailando Por Um Sonho. O patrão atende a antigo convite da Televisa, rede que é parceira do SBT na produção e compra de teledramaturgia. Além de visitar o complexo dos Azcárraga, Senor Abravanel reajusta lá pontos de seus negócios com os mexicanos. No retorno ao Brasil, Silvio verá os pilotos que Celso Portiolli vem gravando no cenário do Charme, de Adriane Galisteu. É uma situação que causaria constrangimento em qualquer canal, mas dado o índice de instabilidade do dono da casa, artistas e técnicos mal se espantam. Se o empresário gostar do desempenho de Portiolli no Charme, ele fica com o programa, com direito a um batismo menos feminino, e ela entra na fila de projetos do SBT para ser aproveitada em outro produto, provavelmente, semanal. Fila de projetos nunca é bom negócio no SBT. O próprio Portiolli espera há tempos pela promessa de um programa. Ratinho saiu do ar há mais de mês e ainda não sabe que destino terá. Tudo é guiado de acordo com o humor de Silvio Santos. Oxalá ele volte animado do México.