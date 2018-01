SBT afasta Herval Rossano do comando da teledramaturgia Há quem tenha motivo para se preocupar com o afastamento de Herval Rossano do comando da teledramaturgia no SBT. É que uns se achavam acima de outros por terem sido contratados por Herval, e não pelo time que o antecedeu. A questão é que agora volta à cena justamente David Grimberg. Diretor de teledramaturgia até a chegada de Herval, Grimberg reassume o posto e deve reajustar em curto prazo algumas diferenças entre os benefícios dados a uns e outros. É bem verdade que o SBT nunca produziu uma novela com números tão baixos no Ibope como ocorre agora com Cristal. A audiência já bateu os 4 pontos de média. Mas o afastamento de Herval deu-se, antes de mais nada, por questão de saúde. A fragilidade física vem desde sua contratação, quando foi ao SBT pela primeira vez em cadeira de rodas. Depois, chegou a se afastar em razão de pneumonia. Mulher do diretor, a atriz Mayara Magri, vinha assessorando Herval na direção e também deve se afastar. O Conselho que acompanha Silvio Santos comunicou a decisão ao diretor na tarde de quarta-feira. A emissora prometeu honrar o contrato de Herval, que vai até o início de 2007.