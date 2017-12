SBT adverte Dado Dolabella por atrasos em gravações Os problemas com "Cristal", atual produção do SBT no campo das novelas, estão longe de acabar. Mas, se é ruim como está, pior seria fechar as cortinas repentinamente. A substituta, também com texto made in Televisa adaptado para a TV de Silvio Santos, ainda vem sendo escolhida e tem estréia prevista só para outubro, talvez novembro. A questão do momento é contornar a diplomacia interna. Após o afastamento do diretor Herval Rossano, a missão mais delicada continua tendo Dado Dolabella como alvo. Não fosse ele o protagonista, sua saída já teria se consumado. Não que o rapaz não seja querido por elenco e equipe, mas nem todo mundo está disposto a tolerar ator que se atrasa com freqüência e que chega para gravar sem texto decorado. O SBT informa que Dado já foi devidamente advertido. Ao histórico de Dado no SBT somam-se um bate-boca com o diretor Del Rangel, um dos diretores do folhetim, e desentendimento com seu par em cena, Bianca Castanho. "Cristal" tem registrado média de 6 pontos em São Paulo, a menor na história de novelas produzidas pelo SBT nos últimos 13 anos.