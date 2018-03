SBT adia para 2009 estréia da novela 'A Revelação' A Revelação, novela de Iris Abravanel, deve estrear somente em 2009. O folhetim foi anunciado ontem, em evento em São Paulo para o mercado publicitário, como uma das novidades da emissora para o próximo ano. Comandado pela diretora-geral, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, o encontro ainda anunciou no pacote para 2009 os programas Esquadrão da Moda e 10 Anos Mais Jovem. Apresentado por Isabella Fiorentino, Esquadrão da Moda tem como proposta melhorar o visual de um participante, com dicas de moda e beleza. Já o 10 Anos Mais Jovem é um daqueles reality que promovem transformação total em uma pessoa que aparenta bem mais idade do que realmente tem. A direção do canal também agradeceu pelo apoio do mercado anunciante e comemorou a retomada do segundo lugar em audiência na média geral do dia. "Recuperamos o lugar que sempre foi nosso há 27 anos, e não vamos deixar a peteca cair", afirmou Daniela Beyruti. O diretor de rede, Guilherme Stoliar, fez ainda questão de ressaltar que a crise econômica mundial não deve afetar o SBT em 2009. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.