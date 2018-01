SBT acaba novo pacote de séries cômicas da Warner O teaser lançado pelo SBT há coisa de semanas será desvendado ao telespectador na tarde desta quinta-feira, por meio de chamadas no ar: "Depois das eleições, vem aí o ataque" significa, não mais não menos que um pacote de séries cômicas. Bem ao modo popular priorizado pela emissora "o ataque" quer dizer "ataque de riso". Diante da revelação do mistério, diria Chaves: "Não contavam com minha astúcia" - aliás, o anti-herói mexicano será contemplado, a partir de segunda-feira, com mais 30 minutos, indo ao ar das 18 às 19 horas. Como tudo que Senor Abravanel faz, o suspense mereceu enquete na internet, com sorteio e prêmios, óbvio. Adquiridas pelo acordo do SBT com a Warner, as séries ocuparão a faixa das 21h40 de segunda a sábado, logo após o SBT Brasil, com os seguintes títulos: Casal Gay (It´s All Relatives), Freddie (Freddie), Vida de Artista (Joey, remanescente de Friends), Corretoras (Hot Properties), Q.I. da Loira (Twins) e Sou o Maior (Center of The Universe). A tradução de títulos, no SBT, diga-se, sempre vale um ataque de riso. Com exceção de Freddie, as demais séries já saíram todas de circulação nos Estados Unidos.