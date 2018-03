Saxofonista dos Killers morre O saxofonista Thomas Marth, que foi músico de apoio da banda The Killers, morreu na segunda-feira em sua casa em Las Vegas. Segundo nota do legista, Marth cometeu suicídio (conforme relato da CNN, matou-se com um tiro). Marth tinha 33 anos e tocou com a banda nas turnês de 2008 e 2009. Seu sax também pode ser ouvido nos discos Sam's Town (2006) e Day and Age (2008). Era conhecido músico de estúdio de Las Vegas e tocou também com grupos como The Big Friendly Corporation e Black Camaro. Comunicado dos Killers dizia haver "uma luz a menos em Las Vegas essa noite. Boa viagem, Tommy".