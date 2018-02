Saúde de Verissimo está cada vez melhor, mas não há previsão de alta

PORTO ALEGRE - O escritor Luis Fernando Verissimo, 76 anos, vem apresentando melhora no seu quadro de saúde desde terça-feira, 27. Conforme o último boletim médico, divulgado nesta manhã, “as medidas para sua reabilitação funcional foram intensificadas”. Entretanto, o escritor ainda precisa passar por hemodiálise e monitorização por aparelhos.

Não há previsão para sua alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde ele está internado desde a última quarta-feira, 21.

No último sábado, 24, a equipe que atende Verissimo identificou que o escritor é vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Pelo fato de ser hipertenso e diabético, seu quadro de saúde se agravou, fazendo com que ele fosse imediatamente internado, para ser sedado e auxiliado por aparelhos.

Verissimo começou a se sentir mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro, há pouco mais de uma semana.