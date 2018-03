Saudades de um gênio do violão brasileiro

SAUDADE DE PRINCESA

Crioula Records

Preço: R$ 27

ÓTIMO

O Trio de Câmara Brasileiro fez um belo trabalho de pesquisa sobre a obra do violonista Francisco Soares, o Canhoto da Paraíba. Em Saudades da Princesa, Caio Cezar (violão), Alessandro Valente (cavaquinho) e Pedro Amorim (bandolim e violão tenor) esbanjam entrosamento com arranjos bem cuidados para composições como Gaguejando, Com Mais de Mil, Visitando o Recife e Tem Dó.