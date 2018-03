Satyros faz aniversário e celebra com Sade no palco Para chegar à sala teatral do Espaço dos Satyros 2, na Praça Roosevelt, em São Paulo, o espectador percorre até o fim o corredor de entrada, desce uma escada circular, chega a um saguão na penumbra, depois desce outro lance de escada até acomodar-se nas arquibancadas da sala pequena de 50 lugares. Não podia ser mais pertinente encenar nessa geografia o Justine, baseado no romance homônimo do Marquês de Sade (1740-1814).