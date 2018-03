Satyros estreiam peça na internet Na terça-feira, às 21 horas, o grupo Os Satyros estreia o espetáculo digital Cabaret Stravaganza, em cartaz no hotsite www.cabaretstravaganza.com.br. A peça conta a história real do ator Leo Moreira Sá, que passará por uma série de processos cirúrgicos para se tornar uma mulher. No mesmo dia, às 19h30, haverá um debate com os atores do espetáculo no Restaurante Rose Velt (Praça Franklin Roosevelt, 124). Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do evento. No espetáculo físico, que estreia dia 20 de outubro no Espaço Os Satyros Um, o público poderá conferir, ao vivo, como ficou a transformação do protagonista.