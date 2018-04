Sasha Fierce, ao vivo I am... World Tour traz os melhores momentos de Beyoncé durante a turnê de 108 apresentações por 78 cidades, 32 países (ela esteve por aqui em fevereiro do ano passado) e 6 continentes. O CD/DVD foi lançado para capitalizar no sucesso massivo do disco I am... Sasha Fierce, que tem os super hits If I Were a Boy e Single Ladies (Put a Ring on It), canção cuja coreografia inspirou incontáveis imitações no YouTube. A estratégia de marketing é infalível, como é comprovado pelo sucesso dos campeões de venda Ivete Sangalo e Maria Gadú, que também gravaram CDs/DVDs ao vivo. O registro dos shows de Beyoncé acompanha um livro de fotos e um documentário sobre a vida da cantora. No setlist, o disco novo quase na íntegra, e as faixas Crazy in Love, Naughty Girl e Baby Boy, do disco Dangerously in Love, primeiro trabalho de Beyoncé depois do fim do grupo Destiny"s Child e considerado por muitos o melhor disco da cantora.