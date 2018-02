Sarkozy é visto com ex-modelo italiana Carla Bruni

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi fotografado no fim de semana com a cantora e ex-modelo Carla Bruni, alimentando rumores de um romance. O presidente se divorciou de sua segunda mulher há apenas dois meses. Bruni, uma morena italiana de olhos verdes, e Sarkozy foram flagrados na Eurodisney, nos arredores de Paris. A imagem foi estampada na segunda-feira em praticamente todos os jornais franceses e deve ser a capa das revistas de fofoca nesta semana. Assessores de Sarkozy não quiseram comentar a notícia. O conservador Le Figaro, simpático ao presidente, estampou em manchete: "Carla Bruni, a namorada do presidente". Na foto, a artista aparece com um casaco de pele e sorridente. O Le Parisien publicou a foto de Sarkozy, 52 anos, com Bruni, 38, cercados por três crianças não-identificados no parque da Disney. "O chefe de Estado e sua namorada Carla", dizia a legenda. Não é a primeira vez que a aristocrática Bruni vira notícia por seus namorados. Ela já teve relacionamentos com os músicos Mick Jagger e Eric Clapton e com o magnata Donald Trump. A cantora, radicada na França, está entre as celebridades que participaram em outubro de um concerto contra uma polêmica nova lei de imigração proposta por Sarkozy. Sarkozy e a segunda mulher, Cecilia, se separaram amigavelmente em outubro, após 11 anos de união. É a primeira vez na história francesa que um presidente se divorcia durante o mandato. Cecilia e Sarkozy tiveram um filho juntos -- ambos já tinham dois filhos cada um de seus casamentos anteriores. O novo namoro de Sarkozy não surpreende a mãe do presidente, que disse neste mês a uma revista que Nicolas não teria problemas em achar uma nova companhia após o divórcio. (Por Anna Willard)