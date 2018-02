Sarau Mundano reúne novos talentos do mundo cultural

Essa parceria iniciou-se a partir de afinidades em comum. É que tanto a revista como a editora divulgam o trabalho de novos talentos, principalmente encontrados na internet, nos ramos da poesia, literatura, dramaturgia e música. Surgiu, então, a ideia de realizar um encontro no qual esse novo conteúdo artístico pudesse ser apresentado, dando origem ao sarau, que acontece sempre na última quinta-feira do mês.

As edições anteriores contaram com mais de 50 artistas. "Resolvemos agitar o cenário cultural de São Paulo, já que há poucos saraus na cidade. É um encontro para várias vertentes culturais, o que estimula a produção dos artistas e o diálogo entre eles", explica Fernanda Carvalho, fundadora do Prólogo Selo Editorial e curadora do Sarau Mundano.

Com um clima intimista, o sarau estimula também uma mudança de área, como no caso do fotógrafo Luiz Cunha, que já participou das edições de abril e maio, e não só vai fotografar o evento, como também apresentar textos de sua autoria. "Cada um dá um pouco, tem essa troca de criação. Arte é isso: é juntar as coisas, misturar fotografia e literatura, poesia e música, e por aí vai", conta Cunha.

O evento começa com uma palestra da escritora Ana Rocha e segue com apresentações de poesia e leituras, finalizando com números musicais. "É uma pegada diferente, bem à vontade, uma comunicação entre amigos", completa o fotógrafo. O Sarau Mundano é aberto a todo novo artista que queira apresentar seus trabalhos e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail sarau@mundano.com.br. As informações são do Jornal da Tarde.

SARAU MUNDANO

Instituto Cultural Mundo Mundano (R. Mourato Coelho, 25, Pinheiros). Tel. (011) 2359-7444. Quinta, às 20h. Grátis.