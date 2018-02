Saramandaia traz conceito da Califórnia

Do GNT, o Diário de Olivier chega hoje ao canal da Globo em Portugal - versão paga em pacote básico.

E o Brazilian Day de Lisboa, festa promovida pela Globo no último fim de semana, com Ana Maria Braga, Louro José, Jota Quest, Zezé Di Camargo & Luciano e banda Calypso, será exibido pela Globo Internacional neste sábado, na Europa, Américas, África e Portugal. Também vai ao ar no Japão, domingo.

Não viu A Menina Sem Qualidades? Pois deveria. A MTV vai oferecer link para veicular sua nova série no site da casa, episódio por episódio, sempre no dia seguinte à exibição pela TV.

Cilada.com, filme que fez boa bilheteria no cinema e já passou pelo Telecine, terá sua estreia em um canal básico de filmes: chega ao Megapix no dia 7, gerando alta expectativa de audiência.

Suburbia não ganhou 2ª temporada, mas rendeu 2ª edição do caderno Globo Universidade, a ser lançado no início de junho, via download gratuito (http://especial.globouniversidade.redeglobo.globo.com/livros/CadernoGUSuburbia.pdf).

Suburbia 2. A 2ª edição do caderno Globo Universidade traz um balanço dos dois seminários realizados na PUC Rio e USP em torno da série, com contexto antropológico, sociológico e urbano.

É 1º de julho, e não 1º de junho, a data da grande reforma a ser operada no Universal Channel, que também oferecerá sua versão em HD às operadoras a partir dessa data.

Ao lado de Ivete Sangalo, com quem contracena em seu novo filme, Super Crô, Marcelo Serrado conversa com Marina Person sobre o longa-metragem e a longevidade do personagem da novela Fina Estampa. É para o Metrópolis, no ar amanhã, pela Cultura.