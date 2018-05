Saramago inédito previsto para 2012 Um romance inacabado do escritor português José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel, será lançado em 2012 na Europa. Segundo Pilar del Río, sua viúva, a obra, que tinha como pano de fundo a indústria armamentista e o contrabando de armas, estava sendo concluída pelo autor. O anúncio foi feito ontem, às vésperas do aniversário de um ano da morte do escritor, em 18 de junho. Em entrevista coletiva, Pilar informou ainda que, no sábado, uma cerimônia pública será realizada para marcar o depósito das cinzas do escritor nos pés de uma árvore plantada por ele em frente da fundação que leva seu nome em Lisboa, nas margens do Rio Tejo. / EFE