Saramago em edição ilustrada O penúltimo romance escrito pelo português José Saramago (1922-2010), A Viagem do Elefante, ganhará uma edição ilustrada. Conforme divulgado ontem, a nova versão foi concebida para o 50.º aniversário da editora Santillana, comemorado ontem. Os desenhos e as ilustrações serão feitos por Manuel Estrada nessa edição de luxo, que chega hoje às livrarias espanholas. Estarão presentes na cerimônia de lançamento os príncipes das Astúrias, o ex-ministro da Educação, Paulo Renato, e o escritor Javier Marías. A Santillana, que publicou diversos livros do Nobel da literatura, atua em 22 países, vendendo mais de cem milhões de livros por ano. / EFE