Saramago diz que o mundo seria mais pacífico sem religiões O escritor português José Saramago considera que a "verdadeira democracia" não existe porque os governos priorizam os interesses do poder econômico e que, sem religiões, o mundo seria um lugar "mais pacífico", segundo publicou nesta terça-feira o jornal italiano "La Stampa". "A democracia na realidade não existe. Na minha opinião, quem verdadeiramente manda são instituições que não têm nada de democráticas, como o Fundo Monetário Internacional, as fábricas de armas, as multinacionais farmacêuticas", afirmou o Prêmio Nobel da Literatura (1998). O autor de "O Evangelho Segundo Jesus Cristo" foi questionado se sua afirmação sobre religião tem alguma relação com a polêmica das recentes declarações do papa Bento XVI sobre o Islã, e respondeu que, se alguém escreveu o texto do discurso para o pontífice e este não o leu, agiu de modo "imprudente", mas, se o leu e não tirou a polêmica passagem referente a Maomé, foi "ainda pior". Em discurso na última terça-feira, na universidade de Regensburg, na Alemanha, o papa citou um texto medieval que caracterizava alguns ensinamentos de Maomé como "maus e desumanos", gerando uma onda de protestos, com ataques a igrejas, manifestações e pedidos de líderes muçulmanos para que o papa se retrate. "Dizem que a polêmica frase se referia a eventos do século 14, mas pessoalmente acho que deveriam importar mais as coisas que acontecem no século 21", ressaltou o acrescentou o escritor português.