Sarah Palin ameaça processar autor de livro 'Rogue'

O livro, do veterano escritor político Joe McGinniss, "The Rogue: Searching for the Real Sarah Palin" (A Mentira: A busca pela verdadeira Sarah Palin) foi publicado na semana passada enquanto aumenta a especulação sobre se a ativista republicana conservadora vai lançar uma candidatura para a indicação presidencial de seu partido em 2012.

Uma carta do advogado de Palin dizia que McGinniss e a Crown Publishing enfrentavam uma possível ação legal por difamar a candidata à vice-presidência republicana em 2008.

A carta aconselhava o autor e a Crown a evitarem destruir qualquer correspondência por email que pudesse servir como evidência em tal processo. Crown é do conglomerado de mídia alemão Bertelsmann AB

"Esse livro contém uma série de mentiras e rumores apresentados como verdades e combinados com fontes 'anônimas'", dizia a carta, enviada pelo advogado de Palin John Tiemessen.

O livro retrata Palin como fascinada com celebridade e autopromoção, mas desinteressada em governar.