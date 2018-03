Sarah Jessica Parker tem gêmeas com ajuda de mãe de aluguel

A atriz Sarah Jessica Parker, estrela de Sex and the City, e seu marido, o ator Matthew Broderick, tiveram filhas gêmeas com a ajuda de uma mãe de aluguel, disseram assessores do casal nesta terça-feira, 23, conforme o casal já havia anunciado recentemente.

Parker, 44 anos, e Broderick, 47, que já têm um filho de 6 anos, disseram que suas filhas, chamadas Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, nasceram na segunda-feira no Ohio. Hodge e Elwell são nomes do lado da família de Sarah, disse o assessor Simon Halls.

"As bebês estão ótimas, e a família inteira está extasiada", disse o casal em comunicado à imprensa.

Sarah Jessica Parker deve começar a rodar este ano a sequência do filme Sex and the City, versão do seriado de TV, ao lado de Cynthia Nixon, Kim Cattrall e Kristin Davis.

Ela e Matthew Broderick, astro do musical da Broadway e filme Os Produtores, se casaram em 1997.