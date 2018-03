Sarah Jessica Parker espera gêmeas em barriga de aluguel

A atriz de Sex and the City Sarah Jessica Parker e seu marido, Matthew Broderick, esperam meninas gêmeas através de uma mãe de barriga de aluguel, informaram seus representantes na terça-feira.

Parker, de 44 anos, e Broderick, de 47, "estão felizmente esperando o nascimento de suas filhas com a ajuda generosa de uma mãe de aluguel. A família inteira está muito contente", informou um comunicado do casal.

O casal tem um filho de 6 anos, James, e quis por muito tempo aumentar a família, mas não teve sorte, de acordo com um amigo não identificado do casal citado pela revista Entertainment Weekly.

Eles recorreram a uma mãe de aluguel no ano passado, informou a revista. O nome da mãe de aluguel e outros detalhes não foram revelados.

"Eles tiveram muitas tentativas frustradas", disse o amigo à revista. "Eles chegaram a conclusão que esta seria a melhor alternativa para aumentar a família".

Parker deve começar a filmagem de uma sequência do filme "Sex and the City" ainda este ano ao lado de Cynthia Nixon, Kim Cattrall e Kristin Davis.

Broderick, que estrelou o musical da Broadway e o filme Os Produtores, casou com Parker em 1997.

(Reportagem de Jill Sejeant)