Sapato de menta alivia vergonha por odor dos pés nos Japão Preocupado com o cheiro de seus pés? No Japão, onde as pessoas tiram os sapatos na casa dos outros e em muitos bares e restaurantes, uma empresa fabricante de sapatos criou uma palmilha com aroma de menta que disfarça o odor das meias e do pé. A palmilha fica encaixada dentro do sapato, permitindo ao dono do calçado bombear vapores de menta a cada passada. A invenção é um sucesso entre os empresários, disse Yukio Aoyama, presidente da companhia inventora do produto, a S.A.I. International, de Tóquio. "Empresários aqui tendem a usar sapatos de couro, e acho que muitos deles ficam incomodados com o odor de seus pés", disse. Restaurantes japoneses, onde os clientes deixam seus sapatos perto da porta e entram descalços, dizem que o cheiro de menta pode ajudar seu negócio. "Muitas mulheres usando botas parecem preocupadas com o cheiro de seus pés e se recusam a tirá-las", disse Hisako Washio, de 59, que administra um restaurante no de Tóquio. "Então quando temos mesas vazias, elas não querem sentar." Um par de palmilhas custa cerca de 3.000 ienes (28 dólares), e o aroma de menta dura por seis meses, disse Aoyama. (Reportagem de Toshi Maeda)