São Paulo vai ganhar sua 1.ª Bienal Internacional de Arte de Rua

São Paulo vai sediar em 2010 a sua 1.ª Bienal Internacional de Arte de Rua. Sob a coordenação de Rui Amaral, 48 anos, uma time de oito artistas que fizeram seus nomes nos muros da cidade fará a curadoria da mostra inaugural. O anúncio oficial da 1.ª Biar acontece na segunda-feira, no MAC, mesmo local escolhido para abrigá-la, provavelmente no segundo semestre do ano que vem.

O formato da Bienal deve combinar a exposição de uma seleção artistas, brasileiros e estrangeiros, com intervenções espalhadas pela cidade. E a mostra nasce sob o signo da reflexão, do encontro. "É para por os pingos nos i’s", diz Amaral. A ideia é pensar o lugar da arte de rua e desfazer mal-entendidos. A começar pelos que separam os próprios grafiteiros. "Existem duas correntes do grafite, uma mais ligada ao hip hop, outra à figuração. E tem muito grafiteiro que não aceita o trabalho do outro. Nem chama de grafite." O projeto da 1.ª Biar prevê debates, palestras, seminários oficinas e até uma feira de rua, onde os artistas poderão comercializar os seus trabalhos. Prevê, em especial, representar as diversas modalidades de arte de rua.

Amaral é um dos precursores do grafite na cidade. Esteve na ocupação do acesso que liga a Avenida Paulista à Dr. Arnaldo, em 1987. E está lá até hoje. No último domingo (30/11), concluiu o restauro de seu enorme painel de ETs, robôs, cachorros e super-heróis, recorte de uma bem-humorada saga de anunciação de extraterrestres. O estadao.com.br acompanhou a pintura e preparou um tour virtual pelo 'Buraco da Paulista' (clique para conferir).

A evolução do painel de Amaral espelha a trajetória do grafite. Sua primeira versão foi feita em preto e branco, com auxílio de longos bambus, e lhe rendeu um processo criminal. A quinta, recém-concluída, contou com autorização da Prefeitura, auxílio da CET, patrocínio para as tintas (Suvinil) e rolinhos (Tigre) e até uma plataforma elevatória. E deve render um documentário, filmado pelo editor de gravuras e diretor de vídeos de arte Pedro Paulo Mendes, com título provisório de 'Oito Domingos'.

DO 'GRAFITTI' AO GRAFITE

No tempo da 'Rainha do Frango Assado', grafite ainda era 'grafitti'. E era crime. Foi só nos anos 80 que a arte de rua entrou no radar do circuito cultural. Bastante simbólico, é por essa época que o termo em italiano é aposentado. Vira 'grafite', ganha o aval da crítica e as páginas dos jornais. Um marco zero desse primeiro boom do grafite é a exposição do precursor Alex Vallauri (criador da divertida 'Rainha') na Pinacoteca, em 1981. Sua importância é tal que a data de sua morte, em 27 de março de 1987, foi escolhida para Dia do Grafite na capital paulista.

Mas apesar do boom nos anos 80, que levou expoentes como Vallauri e o próprio Amaral a expor na Bienal, o registro da arte de rua sempre foi irregular e sujeito aos humores tanto do circuito artístico como do poder público. O resultado é que o grafite brasileiro, e em particular o paulistano, goza de considerável reputação internacional mas sua história e seus atores ainda são pouco conhecidos. Daí o interesse dos grafiteiros em trabalhar por uma agenda própria, menos exposta à volatilidade do circuito tradicional de arte. E por mais espaço, claro. No momento, os grafiteiros debatem com a Prefeitura a ocupação regular de pontos tradicionais do grafite, como o Minhocão, a Praça Roosevelt e trechos da 23 de Maio.