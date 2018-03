São Paulo terá Feira Internacional de Pizzas no Anhembi São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, perdendo apenas para Nova York. Segundo dados da Associação Brasileira de Gastronomia Hospedagem e Turismo (Abresi), são 6 mil pizzarias e 43 milhões de redondas consumidas por mês. Natural que virasse sede da Fispizza 2008 - Feira Internacional da Indústria, Suprimentos, Tecnologia e Serviços para Pizzarias, que será realizada entre os dias 14 e 17 de julho, no Anhembi. No evento, estão previstos cursos, palestras e degustações. Dirigida a profissionais e interessados em empreender no setor, a feira terá entrada franca, mediante convite que estará disponível no local ou que pode ser obtido com credenciamento no site www.fispizza.com.br. Uma das principais atrações da feira será o Lounge Itália, criado especialmente para as pizzas gourmets. Lá serão servidas, diariamente, três tipos diferentes de receitas, elaboradas por renomados chefs de cozinha, que foram desafiados a criar pizzas inéditas, todas com valores acima de R$ 100, para venda. No total, serão 12 receitas, de 12 chefs. Haverá degustações das pizzas, harmonizadas com vinho ou espumante, que acontecerão em etapas diárias, cada uma com uma pizza diferente - às 17h,18h e 19h. O evento terá ainda uma pizzaria modelo, que dará aos visitantes a oportunidade de conhecerem uma pizzaria equipada com o que há de mais moderno no mercado. Durante todo o evento, serão elaboradas ali milhares de pizzas, de variados sabores, para deleite dos presentes. As informações são do Jornal da Tarde.