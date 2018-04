São Paulo tem temporada de exposições fotográficas

No Museu de Arte de São Paulo (Masp), a exposição "Onde a água encontra a terra" reúne obras de três fotógrafos que vivem em Nova York. A californiana Carol Armstrong e os brasileiros Fernando Azevedo e Leonardo Kossoy perceberam algo em comum em suas obras e se animaram para fazer uma mostra em conjunto. Segundo Paulo Herkenhoff, 61 anos, curador da exposição, Carol sugeriu o nome pensando no fluxo das águas como o feminino e o sólido como masculino.

Para aqueles que preferem o mundo do teatro, bem pertinho dali, o Itaú Cultural abriga os últimos dias da exposição "Ocupação - Zé Celso", com curadoria de Marcelo Drummond e Elaine Cesar. A mostra apresenta um conteúdo inédito sobre uma das figuras mais importantes do teatro brasileiro, José Celso Martinez Correa. Em formato de labirinto, o espaço cenográfico representa fases da vida do dramaturgo por meio de fotos, mosaico de vídeos e documentos.

Dos dias 10 a 13 de setembro acontecem outros dois eventos de fotografia. No 9º andar do Shopping Iguatemi, estará a terceira edição da SP-Arte/Foto e, no Museu da Imagem e do Som (MIS), o primeiro Festival Internacional de Fotografia de São Paulo. Apesar de ocorrerem nos mesmos dias, os eventos prometem se completar. A feira SP-Arte/Foto reunirá 17 galerias de arte de mais de 100 artistas, entre jovens talentos e nomes consagrados no circuito nacional e internacional. No festival, haverá ainda workshops, debates e leituras de portfólios. As informações são do Jornal da Tarde.