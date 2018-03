São Paulo tem recorde de musicais em cartaz

E a oferta de musicais vai crescer. Ainda este ano, estão previstas as estreias de "O Médico e O Monstro" (orçado em R$ 6 milhões, no Teatro Bradesco, em junho) e "Mamma Mia!" (no Teatro Abril, em fase de audições). Em 2011, "Evita" ganhará os palcos pelas mãos do diretor Jorge Takla, e o Teatro Alfa negocia exibir pelo menos quatro produções.

Toda essa explosão no meio do teatro musical, segundo especialistas, ganhou força no País por uma combinação de fatores. O primeiro deles: a profissionalização dos atores. "Em 1989, quando montei Cabaret, era difícil encontrar artistas que dançassem, cantassem e representassem. Eles não queriam se preparar porque não havia mercado. Hoje, para cada papel se abrem de 50 a 100 possibilidades", conta Jorge Takla, diretor geral de "O Rei e Eu" e com mais de 80 produções no currículo.

Com papéis de destaque em grandes produções, como "O Fantasma da Ópera", "Les Misérables" e "Cole Porter", a atriz Sara Sarres, protagonista de "Cats", emenda um trabalho no outro desde 2001. "Muita coisa mudou de lá para cá. Hoje, temos uma excelente parte técnica, iluminadores e até cargos que nem existiam no teatro, como o gerente de palco", diz. Reflexo dessa profissionalização é o surgimento de escolas especializadas em formar atores para musicais.

O fato da produção dos espetáculos ter se tornado mais séria deu aos atores de teatro a possibilidade de ganhar salários maiores nos musicais. Se numa peça de uma companhia teatral, por exemplo, um ator pode receber entre R$ 50 e R$ 70 por apresentação, nos grandes musicais esse valor pode ultrapassar os R$ 3 mil por mês. Para o protagonista, o rendimento chega aos R$ 10 mil.

Mas de nada adiantaria a preparação dos artistas se não houvesse espaços capazes de abrigar grandes espetáculos. "Aos poucos, os teatros melhoraram, e casas com fossos para orquestra e capacidade para cerca de 1 mil pessoas foram aparecendo. Só assim, os musicais puderam dar retorno financeiro, já que são atrações caras", diz Takla. "Vivemos um momento artístico histórico", arremata Takla. As informações são do Jornal da Tarde.

Confira os espetáculos em cartaz

Bark! Um Latido Musical - Teatro Nair Bello. Rua Frei Caneca, 569. Tel. (011) 3472-2414. 5ª e sáb., às 21h; 6ª, às 21h30; dom., às 17h. R$ 20 a R$ 50.

Hairspray - Teatro Bradesco. Rua Turiaçu, 2.100. Tel. (011) 3670-4141. 5ª, às 21h; 6ª, às 21h30; sáb., às 17h e 21h30; dom., às 18h. R$ 40 a R$ 170.

O Rei e Eu - Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722. Tel. (011) 5693-4000. 5ª, às 21h; 6ª, às 21h30; sáb., 17h e 21h, dom., 16h e 20h. R$ 40 a R$ 185.

O Despertar da Primavera - Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153. Tel. (011) 3288-0136. 5ª e sáb., às 21h; 6ª, às 21h30; dom., às 18h. R$ 30 a R$ 60.

Cats - Teatro Abril. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411. Tel. (011) 4003-5588. 5ª e 6ª, às 21h; sáb., às 17h e 21h; dom., às 16h e 20h. R$ 50 a R$ 240.

Meu Amigo, Charlie Brown - Teatro Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569. Tel. (011) 3472-2226. Sáb. e dom., às 16h. R$ 25 a R$ 50.

A Noviça Mais Rebelde - Teatro Raul Cortez. Rua Doutor Plínio Barreto, 285. Tel. (011) 2626-0261. Sáb., às 19h, dom., às 17h. R$ 50.

O Som da Motown - Teatro das Artes. Avenida Rebouças, 3.970. Tel. (011) 3034-0075. 6ª e sáb., às 21h30; dom., às 18h. R$ 60 a R$ 70.

Lamartine Babo - Sesc Consolação. Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Tel. (011) 3234-3000. 5ª, às 19h e 21h. R$ 10.