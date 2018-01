São Paulo tem programação diversificada para os pequenos no Dia da Criança

O Dia da Criança está aí novamente e, como sempre, a programação cultural oferecida é variada e cheia de boas atrações. Entre tantas opções nesta quarta-feira, 12, vamos destacar algumas, como o projeto Brincadeirices – Porque Brincar Não Tem Idade!, que terá entre suas atrações o grupo Jogando no Quintal e show Barbatuquices. Será na praça entre o Espaço Cultural Porto Seguro e Restaurante Gemma (Al. Barão de Piracicaba, 610, tel. 3226-7361), de 11h às 18h, com entrada gratuita.

No Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000), haverá série de atividades, com destaque para a apresentação da Banda Mirim, que mostra o show Buda, sobre a vida do príncipe Sidarta Gautama. Será das 10h às 16h, grátis (retirar ingresso 1h antes).

Outro espetáculo musical que, com certeza, fará a felicidade não só das crianças é o do cantor e compositor Hélio Ziskind, que vai lembrar sucessos que fizeram a alegria da criançada que curtia o Castelo Rá-Tim-Bum e X-Tudo. Será às 16h no Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185, tel. 3332-3600), também com entrada gratuita.

Não podia faltar um show com o compositor Toquinho, que interpretará suas canções dedicadas ao público infantil, com participação de músicos da Orquestra Furiosa, regida por José Roberto Branco. Será nesta quarta, às 11h, no Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2 do Parque do Ibirapuera), grátis.

Para quem prefere visitar uma exposição, está em cartaz a mostra Experiência Alice, que leva o público a uma aventura pelo universo de Lewis Carrol. No Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, 3º piso, Itaim Bibi, tel. 3152-6800). Fica aberta das 10h às 21h (dom. e fer., 12h/19h), R$ 35.

Para os amantes do teatro, vale a pena conferir o espetáculo Shtim Shlim – O Sonho de um Aprendiz, com o grupo Os Tapetes Contadores, sobre a jornada de um jovem para se tornar mago. Será na Caixa Cultural (Pça. da Sé, 111, tel. 3321-4400), às 16h, grátis (retirar ingresso 30 minutos antes).

Os amantes de cinema podem conferir a mostra O Cinema de Michel Ocelot, programada para o CCBB (R. Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651), com exibição de filmes como Kiriku e a Feiticeira. E, no mesmo local, às 11h e 16h, terá sessão da peça O Aprendiz de Feiticeiro, com Klara Castanho, Ghilherme Lobo, Maurício Machado. Ingressos R$ 20 (teatro) a R$ 5 (cinema). A direção é de Eduardo Figueiredo.