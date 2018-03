No total são 5.232 vagas para oficinas, workshops, debates e palestras em todo o Estado. Um dos destaques da programação da capital paulista é o workshop Jogos Teatrais do Théâtre du Soleil, com Juliana Carneiro da Cunha e Eve Doe Bruce. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas em cada unidade das Oficinas Culturais (www.oficinasculturais.org.br). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.