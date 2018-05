São Paulo tem cena forte, mas não um Clube do Choro

Tivemos grandes compositores como Garoto (foto), Rago, Paulinho Nogueira, Zequinha de Abreu, Nabor Camargo, só para citar alguns. Mas o que chama a atenção é a nova safra de compositores. "Estamos vivendo um momento histórico para o choro contemporâneo paulistano, onde a produção está constante e amadurecida, com linguagem e identidade próprias, multiplicidade de formas, originalidade nos arranjos, misturas com outros gêneros, sem perder a essência da tradição e o tempero indispensável do improviso", concluiu a produtora Karina Poli, em seu texto Sotaques do Choro.

O marco do choro autoral em São Paulo, para mim, foi o belíssimo disco São Paulo no Balanço do Choro, do pianista, compositor e maestro Laércio de Freitas. O Grupo 1X0 gravou um tributo ao genial Esmeraldino Salles. Em 2004, Danilo Brito ganhou o cobiçado Prêmio Visa e gravou vários CDs autorais; o Choro Rasgado registrou no CD Baba de Calango (Maritaca) choros de Alessandro Penezzi e Zé Barbeiro, violonistas do grupo. Recentemente, ambos lançaram outros discos autorais. O 4aZero lançou Memórias do Choro Paulista; a violonista Paola Picherzky prestou um tributo a Armandinho Neves; o bandolinista Aleh Ferreira, com vários CDs autorais, recebeu encomenda de choros até da Sinfônica de Moscou. Sem contar Thiago França, Proveta, Toninho Ferragutti, Grupo Cochichando, Izaías de Almeida etc.

O selo Pôr do Som acabou de lançar a primeira coletânea de choros inéditos de SP: Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo, idealizada por mim e pelo percussionista e produtor Yves Finzetto, com a participação de 30 músicos. Em parceria com o produtor Beto Mendonça, entrevistamos cada participante e pretendemos lançar um DVD em 2012.

É de se estranhar que, num cenário tão efervescente, não haja na cidade um Clube do Choro como o de Brasília, o mais bem-sucedido do País, presidido por Reco do Bandolim, ou ainda um projeto como o de Luciana Rabello e Maurício Carrilho, a incrível Escola Portátil, que forma centenas de chorões anualmente. Mas não há. Adotamos o Clube do Choro de Santos, presidido por Marcello Laranja, que acabou de institucionalizar o dia 28 de junho - aniversário do compositor Garoto - como o Dia Estadual do Choro. Mas São Paulo pratica o ensino do gênero no sentido nato: a roda ainda é o principal meio de aprendizagem.

ROBERTA CUNHA VALENTE É PERCUSSIONISTA, PESQUISADORA E PRODUTORA