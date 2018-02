São Paulo recebe o evento Vozes de Literatura Portuguesa Cinco escritores portugueses, de idades diferentes e de temáticas e estilos variados, estão no Brasil esta semana para encontros com leitores - em São Paulo (nesta terça), Porto Alegre (PUC, quinta) e no Rio (Instituto Moreira Salles, sábado). Vozes da Língua Portuguesa é uma iniciativa da lisboeta Casa Fernando Pessoa dentro da programação do Ano de Portugal no Brasil e uma boa oportunidade para ver ou rever Lídia Jorge e José Luis Peixoto, que têm vindo com mais frequência ao País, e ainda Rui Zink, Gastão Cruz e Patrícia Reis. Todos editados aqui, mas uns mais conhecidos do que outros.