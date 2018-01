São Paulo recebe evento de design gráfico no final de semana

O Pixel Show 2009 reúne entre os dias 10 e 11 de outubro mostras de Toy Art e trabalhos em lonas de caminhão. Artistas renomados e jovens talentos realizarão demonstrações de arte urbana ao vivo, além de contar com painéis para grafite, pintura e desenho disponíveis para que qualquer pessoa possa contribuir no desenvolvimento de uma grande obra de criação coletiva.

Entre as atrações gratuitas que compõem a Feira de Design Gráfico e Arte Experimental do Pixel Show estão as mostras Reciclando Cidades e Conceitos, projeto desenvolvido pelo grupo QAZ que reúne trabalhos de 17 artistas em lonas de caminhão, e Toys Ecko Rhino, que apresenta versões do rinoceronte da marca Ecko Unlimited customizados por 20 artistas, com curadoria da Zupi. Outro destaque, o Festival de Motion, Clips e Melhores Comerciais exibirá de hora em hora projetos inovadores de diferentes partes do mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda dentro da programação aberta, acontecerão exibições de live painting em diferentes espaços e apresentação do Dr. Sketchy's Anti Art School, movimento burlesco artístico criado pela ilustradora norte-americana Molly Crabapple, que também participará como palestrante do evento. A atração, que mistura performance de pin-ups e prática de ilustração de modelo vivo, será interrompida várias vezes para que a audiência desenhe os dançarinos ou a cena exibida.

Além das atividades e exibições gratuitas, o Pixel Show 2009 terá ainda e workshops de stencil art, colagem, carimbo e grafite que contarão com 30 vagas por turma e cujas inscrições, abertas somente durante o evento, custarão R$ 25,00 cada (valor do material utilizado). Já os interessados em participar do ciclo de palestras com os principais nomes do design gráfico mundial devem adquirir as entradas antecipadamente através do site oficial, pelo e-mail info@pixelshow.com.br ou pelos telefones: 11 5084-9040 / 3926-0174. Os preços variam de R$ 143,00 a R$ 290,00.

O Pixel Show acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, no Espaço Fecomércio, a partir das 8 horas. Para mais informações sobre o evento e a programação de workshops e palestras, acesse www.pixelshow.com.br/sp.

TOYS ECKO RHINO

O público vai curtir vários Toys Rhinos da marca Ecko customizados por 20 artistas, em uma exposição com curadoria da Zupi.

Participantes: Dea Lelis, Arthur d'araujo, Zupi, Biaia, Animatorio, Colletivo, Dimas, Glauco Diogenes, Bruno Fujii, FUSO COLETIVO ( Artur 'Kjá + Luciano Cian + Max Porto), Priscila Gurski, Base-V, Nelson Sadek, Zero, Ronah, Gordo, Ton Lo Bianco, Marcelo Calazans e Binho Ribeiro

ARTE URBANA E GRAFFITI AO VIVO

Para dar continuidade ao sucesso do último ano, a Zupi oferecerá painéis para graffiti, pintura e desenho para troca de informações, técnicas e interação entre os participantes. Live Painting com Artistas convidados.

WORKSHOPS

Artistas e modalidades:

Tatoo (stencil art), Tom (colagem), Fernanda Simionato (carimbo) e Tota (grafiiti).

Vagas por workshop: 30

Inscrição: R$25,00 (valor do material utilizado)/cada

O Pixel Show acontece no Espaço Fecomércio. Mais informações visite www.pixelshow.com.br/sp