São Paulo Fashion Week quer colocar o otimismo na moda

A cada edição, a São Paulo Fashion Week define um tema para ser explorado, normalmente, envolvendo as artes, os meios produtivos, contextos sociais e por aí vai. Dessa vez, o mote é político. Paulo Borges, o idealizador do evento, que começa neste domingo, 27, e vai até quinta, 31, decidiu resgatar a campanha Amo Moda Amo Brasil, lançada em 2014, com o objetivo de levantar a bandeira do otimismo. “Temos que repensar e reformar a política, mas não podemos perder de vista nossa autoestima. É ela que nos faz criar, empreender e transformar projetos em realidade”, diz.

Desta vez, marcas com presença nos shoppings (algumas delas sem representatividade criativa e focadas nas cópias das tendências) dividem o line up com estilistas mais autorais, donos de pequenos negócios. Nomes consagrados como Lenny Niemeyer, Gloria Coelho e Ronaldo Fraga participam do evento, que concentrará a maior parte das apresentações na Bienal do Ibirapuera. Estão programados dois desfiles-performance, um deles patrocinado pela Natura, e o outro inspirado na cultura de tribos aborígines da Oceania, assinado pela estilista brasileira Vanessa Moe, radicada na Austrália. Para a apresentação, contará com a presença de modelos aborígines, complementando a parceria com os artesãos que ajudaram na concepção dos vestidos.

Nos dias 29 e 30, seis empresários que patrocinam o evento farão discursos de até cinco minutos, pouco antes de começar os desfiles, com declarações de fé no Brasil. São eles: Alexandre Birmann, dono da Arezzo, Alexandre Costa, da Cacau Show, Caito Maia, da Chilli Beans, Carlos Jereissati Filho, do grupo Iguatemi, Flávio Rocha, da Riachuelo, e um executivo da Natura, que ainda não foi definido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as salas de desfiles, desta vez, haverá um palco voltado aos novos nomes da música brasileira. Serão três shows por dia, com duração de 20 a 30 minutos cada um. A curadoria é do DJ Zé Pedro. Entre os artistas, estão cantoras estilosas como Tássia Reis e a banda As Bahias e a Cozinha Mineira. O palco funcionará como um preview para o Festival SPFW, que deve ser lançado em 2018.

Em uma época de crise econômica e existencial da moda, na qual tudo está em xeque – dos modelos de negócio do varejo tradicional, que encarecem a roupa, aos formatos fechados de desfile –, intensificar as conexões da moda com outras áreas criativas e culturais é mesmo um caminho necessário.

DESTAQUES

Tarsila

A coleção da Osklen, que será apresentada na segunda, 28, é dedicada à vida e obra de Tarsila do Amaral. Obras célebres, como Abaporu, viraram estampas nas peças da grife

LAB

Após duas temporadas, João Pimenta deixa a direção criativa da LAB. Quem assina a coleção são os músicos Emicida e Evandro Fióti com André Juventil. O desfile será na terça, 29, com a participação da funkeira Mc Carol, da cantora Iza e do rapper Thaíde

Mais leves

Depois de abordar a questão dos refugiados e da transfobia nos dois últimos desfiles, Ronaldo Fraga apresenta pela primeira vez uma coleção de moda praia, na quarta, 30. Segundo ele, a ideia é evocar dias mais leves

Estilistas amadores

A Natura encerra o evento na quinta, 31, com o desfile #TodaBelezaPodeSer, que trará roupas confeccionadas em tempo real em ateliê montado na Bienal. Para criar a coleção, foram selecionados 16 estilistas amadores, sob a supervisão de Victor Apolinário, diretor criativo da marca Cem Freio. / ANNA ROMBINO