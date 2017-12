São Paulo Fashion Week confirma verão sexy e descomplicado

A São Paulo Fashion Week começou em clima de balanço de um ano de mudança de calendário e terminou com Cauã Raymond movimentando a passarela da Ellus. No meio tempo, teve as estreias de Lilly Sarti, Lolitta, Wagner Kallieno e Giuliana Romano, a passagem da top Gisele Bündchen, da diva Candice Swanepoel e desfiles mais conceituais como a performance de Fause Haten no teatro da Faap e a apresentação da Osklen em seu showroom.

Importante lembrar da coleção Capsule de Pedro Lourenço, que investe na pesquisa e na tecnologia para se diferenciar em um mercado competitivo e desafiador.

Para completar, a ministra Marta Suplicy marcou presença logo no primeiro dia e viu o desfile da Animale da primeira fila. Mais uma vez, ela fez questão de ressaltar a importância da moda como arte e como item importante da economia criativa do Brasil. Paulo Borges e sua equipe, que têm o desafio de manter a relevância da maior semana de moda da América Latina, ganharam total apoio dos estilistas quando o assunto é a mudança de calendário para abril e outubro, em consonância com as datas do varejo e do circuito de moda internacional. Com mais tempo para planejar suas coleções e produção, a moda brasileira tenta se diferenciar e ocupar seu espaço em um cenário que em uma ponta vê o avanço das grifes internacionais e, no outro, a avalanche fast fashion.

Como defendem Haten, Oskar Metsavaht, Ronaldo Fraga, entre outros, a saída está em mirar a essência do fazer moda, o caráter e a cultura brasileira, além do investimento em pesquisa e formação de profissionais.

O resultado de tanta movimentação fashion se traduz em coleções que ora buscam o essencial ora focam na exuberância. Entre biquínis glamourosos, coleções ultra femininas, decotes e muita saia midi, que finalmente ganhou sensualidade com o uso de babados na barra, a SPFW Verão 2015 anuncia uma estação colorida e fácil de usar.

Confira os principais destaques:

Beleza. A beleza apresentada na SPFW Verão 2015 é democrática e acessível. Uma maquiagem 'solar' acompanha fios soltos e ondulados. Esse visual pode ser usado em diversas ocasiões, com pequenas adaptações. Para as mais ousadas, os desfiles também mostraram sombras e batons em cores vibrantes.

Seja com maquiagem neutra ou colorida, o produto que dominou os backstages foi o bb cream. Mostrando que a tendência para o verão é um visual suave e descomplicado. O foco está em uma pele leve e hidratada, que compõe essa beleza luminosa. Os cabelos que vão de encontro a essa praticidade, podem ser soltos com aspecto natural ou presos para ajudar a fugir do calor.

Os coques e rabos baixos ganham acabamento esticado e com efeito molhado, mas também foram usados penteados com uma finalização mais displicente com fios mais soltos.