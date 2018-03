São Luiz do Paraitinga abre hoje 4ª Semana da Canção

Com programação de shows concentrada no fim de semana, o palco principal, o Coreto Elpídio dos Santos, vai receber a banda Karnak (dia 16, sexta) e os compositores e cantores Geraldo Azevedo (dia 17, sábado) e Dominguinhos (dia 18, domingo).

As atividades, no entanto, começam hoje, como nas edições anteriores, com oficinas abertas ao público em novo espaço (no prédio da Assessoria de Educação da cidade) e outras específicas para professores e crianças, separadamente.

O músico e mestre Sergio Molina abre os trabalhos na sexta-feira, às 9 horas da manhã, com suas oficinas sobre Villa-Lobos, Chico Buarque, Clube da Esquina, o disco Fa-Tal, de Gal Costa, e a Vanguarda Paulistana. O músico Carlos Sandroni, à tarde, fala de samba hoje e amanhã. De quarta a sexta, o produtor e jornalista Zuza Homem de Mello dá oficinas sobre Elizeth Cardoso (dia 14), João Gilberto e Tom Jobim (15) e Edu Lobo (16).

Entre os participantes das edições anteriores estão, além de Molina, o grupo de percussão corporal Barbatuques, Paulo Padilha, Tata Fernandes e Banda Mirim. Assídua na plateia dos shows e reverenciada pelo público em 2009, a compositora e cantora Leci Brandão desta vez vai fazer uma oficina cantada no dia 17 no Mercado Municipal. O compositor Wandi Doratiotto (ex-Premê), que foi apresentador do festival, também agora faz show com o violeiro Paulo Freire em palco novo, o do Coreto do Cruzeiro.

O Coretinho vai receber Camilo Frade, garoto prodígio de São Luiz, que reverbera bem os resultados da Semana da Canção, como ressalta Suzana. O mesmo palco terá o projeto Passo Torto (Kiko Dinucci, Rodrigo Campos e Romulo Fróes) e o mineiro Pereira da Viola. O cantor carioca Marcos Sacramento e a estrela ascendente paulistana Tulipa Ruiz cantam no Mercado Municipal, em torno do qual se concentram o maior número de atividades nesta edição do evento. Haverá ainda uma programação de cinema, com quatro documentários sobre música brasileira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.