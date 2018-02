São Jorge mostra criação de peça

A Cia. São Jorge de Variedades toma as ruas da Barra Funda para apresentar o processo de criação de seu novo espetáculo. De hoje até domingo, o grupo revela a primeira fase de concepção de Barafonda, montagem que deve estrear em 2011 e resgata a história do bairro da Barra Funda, onde a companhia está instalada. As apresentações têm início sempre em frente da sede do grupo, na Rua Lopes de Oliveira, 342, tel. 3824-9339. Entrada franca.