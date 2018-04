São Francisco Xavier recebe festival literário no fim de semana

O Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura começa nesta sexta-feira, 29, sua segunda edição com a participação de 30 autores, entre eles Luis Fernando Verissimo, Ignácio de Loyola Brandão, Menalton Braff, Luiz Alfredo Garcia-Roza e Cristóvão Tezza, além do português Miguel Sousa Tavares. Até domingo, a cidade de São Francisco Xavier, charmoso distrito de São José dos Campos, espera receber 5 mil visitantes que terão acesso gratuito a uma variada programação para todas as idades.

Na Praça Cônego Antônio Manzi, no centro do distrito, serão montadas duas tendas para os eventos: a tenda principal, onde acontecerão as mesas com autores consagrados abertas ao público, e a tenda dos estudantes, dedicada ao debate entre alunos de escolas pré-agendadas e autores. A programação do Festival inclui também oficinas exclusivas para professores, estudantes (maiores de 18 anos) e profissionais de bibliotecas, atividades para crianças e shows de música. São Francisco Xavier fica a 138 km de São Paulo, no Vale do Paraíba.

Das mesas preparadas para o fim de semana, uma que deve despertar atenção é Literatura Policial - 200 Anos de Edgar Allan Poe, em homenagem ao autor norte-americano que se destacou como mestre do realismo fantástico, terror e policial. A mesa reúne Luis Fernando Verissimo, Flávio Carneiro e Luiz Alfredo Garcia-Roza, mediados por Luís Augusto Fischer.

Verissimo também vai se apresentar com seu grupo, o Jazz 6, uma das atrações musicais. Durante o festival, serão também anunciados os finalistas do 2º Prêmio São Paulo de Literatura. E, encerrado o encontro, começa o projeto Viagem Literária, que leva autores consagrados a bibliotecas públicas.

Serviço

II Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura

Data: 29, 30 e 31.05 (sexta a domingo)

Local: São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos (localizado a 138 km de São Paulo e 59 km do centro de São José dos Campos)

Como chegar: De São Paulo, siga para São José dos Campos pela Via Dutra BR-116 ou pela Rodovia Carvalho Pinto SP-70. De São José dos Campos, o principal acesso é pela SP-50, estrada velha de Campos do Jordão, até chegar à cidade de Monteiro Lobato. Siga pela SJC-150, Estrada Vereador Pedro David até São Francisco Xavier.

Uma linha especial de ônibus (São José dos Campos - São Francisco Xavier) vai levar o público visitante que não se hospedar no distrito para aproveitar o evento.

Ingressos: gratuitos (retirar senha para as mesas e atividades infantis uma hora antes do início das atividades na Casa de Cultura de São Francisco Xavier)

