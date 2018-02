Santos: segunda edição de festival

Entre os dias 22 e 26 deste mês, Santos receberá a segunda edição da Tarrafa Literária, Festival Internacional de Literatura. O evento será sediado no Teatro Guarany e terá mesas de debates com a presença de autores como Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura, Roberto Muylaert e João Paulo Cuenca, entre outros nomes nacionais e internacionais, como Célestin Monga (Camarões), Mark Crick (Inglaterra) e Jeremy Mercer (Canadá). A entrada é um livro usado, que será doado a instituições beneficentes. A programação também conta com a Tarrafinha, com atividades especiais para as crianças. Mais informações pelo site www.tarrafaliteraria.com.br.