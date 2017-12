Santoro ultrapassa Pitt no ranking dos mais sexies da <i>People</i> O ator brasileiro Rodrigo Santoro, de 31 anos, ultrapassou o americano Brad Pitt na lista dos homens mais sexies do mundo elaborada pela revista People. Santoro, atualmente no seriado Lost, aparece na 12.ª posição, enquanto que Pitt, de 42 anos, está na 15.ª. Solteiro aos 45 anos, George Clooney foi eleito "o homem mais sexy entre os vivos " pela revista. Esta é a segunda vez que Clooney recebe o título - a primeira foi em 1997 -, uma honra que só coube a seu colega de profissão e amigo Brad Pitt. "Brad vai ficar irritado", diz Clooney na edição especial da revista, que chegará às bancas ainda esta semana. No ano passado, o eleito pela People foi o ator Matthew McConaughey. Em entrevista à People, Clooney confessou que para ele é "muita pressão" ser considerado o homem mas sexy do mundo. O ator, diretor e produtor, que este ano ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em Syriana - A Indústria do Petróleo, por enquanto não pensa em ser pai, embora tenha dito que que tudo em sua vida "mudou com o tempo" e que ter filhos "é a maior responsabilidade que se pode ter". Clooney disse ainda que não sabe se voltará a ser casar - nos anos 90, ele foi marido da atriz Talia Balsam. "Nunca se sabe. Não é algo que busque. A verdade é que sou muito feliz", declarou. O ator, que em 2005 dirigiu o filme Boa Noite e Boa Sorte!, começará a filmar em 2007 o longa Leatherheads, com a atriz Renée Zellweger. A produção, uma comédia romântica, será rodada na Carolina do Norte. Veja a lista dos mais sexies da People: 1. George Clooney 2. Patrick Dempsey 3. Ashton Kutcher 4. Taye Diggs 5. Johnny Depp 6. Josh Duhamel 7. Enrique Marciano 8. Leonard DiCaprio 9. John Krasinski 10. Jake Gyllenhaal 11. John Cho 12. Rodrigo Santoro 13. Omar Epps 14. Eric Mabius 15. Brad Pitt