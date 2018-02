Santiago, na trilha de Visconti

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1976. Direção de Vitor Lima, com Zé Trindade, Alcione Mazzeo, Cyll Farney, Estelita Bell, Catalano.

Zé Trindade criou um bordão que fez história - 'Mulheres, cheguei.' Nesta tentativa de retomada da carreira, ele faz o atribulado dono de uma oficina mecânica de subúrbio. Alcione Mazzeo também estava em fim de carreira, ela que foi uma das grandes belezas de seu tempo. Reprise, colorido, 80 min.

A Volta ao Mundo em 80 Dias - Uma Aposta Muito Louca

13H50 NA GLOBO

(Around the World in 80 Days). EUA, 2004. Direção de Frank Coraci, com Jackie Chan, Steve Coogan, Cecile De France, Jim Broadbent.

Jackie Chan, que acaba de anunciar sua aposentadoria, retoma o papel de Cantinflas como Passepartout neste remake da obra famosa de Jules Verne que inspirou o filme vencedor do Oscar de 1956. Ele acompanha o patrão que apostou que conseguirá dar a volta ao mundo em 80 dias. O filme antigo era melhor, mas os fãs do astro de artes marciais poderão se divertir com seu humor violento. Reprise, colorido, 120 min.

A Promessa

22 H NA REDETV!

(The Promise). China/Coreia do Sul/Hong Kong/Japão, 2005. Direção de Chen Kaige, com Hiroyuki Sanada, Cecilia Cheung, Hong Chen.

Maior orçamento da história do cinema chinês, o épico de Chen Kaige, diretor de Adeus, Minha Concubina, também fez a maior bilheteria de todos os tempos no país, arrecadando quase quatro vezes a renda de Titanic. Conta a história de concubina vítima de uma maldição, mas que diversos homens tentam possuir (e ela os utiliza em busca de poder). Grande visual, mas a versão reduzida para o Ocidente de alguma forma atropela o relato. Reprise, colorido, 93 min.

Santiago

23 H NA TV BRASIL

Brasil, 2006. Direção de J. M. Salles.

O documentário sobre Santiago Badariotti Merlo, mordomo da mansão do banqueiro Walter Moreira Salles, permite a João Moreira Salles viajar na própria formação (humana e cultural), além de estabelecer 'camadas' na relação entre entrevistado e entrevistador. Talvez o maior documentário da história do cinema brasileiro, mas o tom 'viscontiano', a crônica da decadência de um mundo aristocrático, não é para todos os gostos. Preste atenção na cena em que Santiago evoca a dança de Fred Astaire e Cyd Charisse em A Roda da Fortuna, de Vincente Minnelli. É extraordinária. Inédito, colorido, 80 min.

Triplo X

23H05 NA GLOBO

(XXX). EUA, 2001. Direção de Rob Cohen, com Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento, Joe Bucaro III.

Especialista em esportes radicais é recrutado pelo serviço secreto dos EUA para investigar ex-agente soviético. Eletrizantes cenas de ação, mas, como diz Leonard Maltin em seu guia, é o tipo do filme em que é melhor deixar o cérebro de lado antes de a sessão começar. Só assim você poderá desfrutá-la sem grilos. Reprise, colorido, 124 min.