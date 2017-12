Sangalo ajuda a sanar falta da novela das 7

A cara da riqueza

Vera Holtz é a viúva rica Vic Garcez na releitura de O Rebu, produção que a Globo prepara para julho, na faixa das 23h. Faz par com Pablo Sanábio, namorado mais jovem e pobre, que lhe pede sociedade num negócio e com quem estará na festa que norteia o enredo.

Saudades de Marília Pêra no seriado Pé na Cova? Pode festejar. Em repouso há meses por causa de problemas de desgaste nos quadris, a atriz volta a gravar hoje, com previsão de ressurgir em cena no episódio que vai ao ar em 24 de junho.

“Estou muito feliz em voltar”, disse Marília Pêra. “Estava com saudade do trabalho e de toda a equipe de Pé na Cova. Esse período longe foi bom para eu me recuperar e evitar qualquer intervenção cirúrgica no tratamento do quadril. Estou pronta para voltar ao trabalho.”

‘Refazenda’. A Zodiac Brasil foi comprada por sua até então CEO, Carla Affonso, em parceria com Patrick Siaretta, dono da produtora Teleimage. O anúncio foi feito ontem, pela Zodiak Américas. Negócio feito, a empresa passa a se chamar Cygnus Media, mas, de todo modo, continua representando o catálogo de formatos da Zodiak no País.

‘Refazenda’ 2. A Cygnus, na composição atual, já tem projeto encaminhado com um canal de TV aberta e formato da Zodiak. Agora brasileira, a empresa ganha mais chances de buscar recursos de produção junto à Ancine.

Planalto, série política de Marcílio Moraes que a Record promete levar ao ar ainda este ano, teve sua primeira leitura de texto realizada ontem. O elenco é encabeçado por Gracindo Jr., Milhem Cortaz, Ester Góes, Jussara Freire, Carla Diaz, Paulo Gorgulho e Floriano Peixoto. Direção de Ivan Zettel.

Com o recesso de Jô Soares durante a Copa e o fim do Rumo à Copa, a Globo botou no ar nova safra de Revenge anteontem e alcançou crescimento de 2 pontos na faixa horária na Grande São Paulo, onde cada ponto corresponde a 65 mil domicílios. Na comparação com os números das quatro segundas anteriores, isso representa 40% de progresso.