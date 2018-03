Sandy participa de episódio de "A Diarista" A cantora Sandy gravou na quinta-feira uma participação especial na série da Rede Globo "A Diarista", protagonizada por Claudia Rodrigues. No episódio, dirigido por José Alvarenga Junior, Sandy interpreta a própria cantora que, por acaso, vai parar na casa de Marinete, interpretada por Claudia, após ter causado um pequeno acidente envolvendo a diarista. Preocupadas com a amiga, Solineuza (Dira Paes), Ipanema (Helena Fernandes) e Dalila (Claudia Mello) entram no apartamento de Marinete (Claudia Rodrigues) e não reconhecem Sandy. A cantora gosta da idéia e vai a um churrasco com Marinete disfarçada para passar desapercebida. ?A idéia da Sandy participar do programa partiu da própria cantora?, explicou Claudia em dos intervalos das gravações, acrescentando que gosta muito das participações especiais de personalidades. ?Eles vêm com muita disposição para fazer?. Já Sandy disse que entrou no clima das gravações, mas concluiu: "Eu acho que faço melhor drama?. O episódio especial deve ir ao ar no dia 31 de outubro.