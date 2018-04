Sandy e Junior começam sua turnê de despedida

Começa nesta quarta-feira, 8, em Votuporanga, no interior do Estado, a longa turnê de despedida de Sandy e Junior dos fãs como dupla. É a mesma cidade onde os dois se apresentaram pela primeira vez, no início de uma carreira que teria 17 anos, 16 discos e mais de 15 milhões de cópias vendidas. Os dois vão mostrar o resultado do seu MTV Acústico, projeto sempre especial que, neste caso, fica mais especial pelo sabor de despedida. "Os sentimentos envolvidos na gravação deste CD foram vários. Ficamos um mês produzindo o disco no estúdio lá de casa, ensaiando todos os dias", contou Sandy nesta terça,7, pela manhã, quando recebeu o Estado para uma entrevista exclusiva ao lado do irmão. "Todo o processo de preparação já soava como despedida, porque a gente estava produzindo e ensaiando o último trabalho. Mas quando chegou a gravação, pensamos "estamos gravando nosso último CD!". Chega lá na hora, grava e acabou. É mais uma quebra. Todos os dias tem uma despedida. É de cortar os pulsos!" O Acústico Sandy e Junior chega às lojas na sexta-feira, 10. Traz 20 músicas, que repassam de maneira quase didática a carreira da dupla. São aqueles sucessos que serviram de trilha sonora para muito namorico na hora do recreio, mas que, seguindo o esquema acústico-MTV, tiveram arranjos remodelados, alguns revolucionados - Quando Você Passa, Desperdiçou, As Quatro Estações. "Nossas músicas mais antigas soam muito ingênuas para a gente hoje, mas mesmo assim tivemos de incluí-las no CD", detalha Sandy. "Se a gente fosse pegar músicas que são coerentes com a gente hoje, só escolheríamos dos dois últimos CDs pra cá", completa Junior, que mais uma vez dirigiu a produção do disco, ao lado de Paulo Ralphes. "Como queríamos fazer um CD da nossa carreira, então resolvemos assumir aquelas letras singelas, como a de Ilusão (1997). Mexemos bastante nos arranjos, para atualizar." De olho nas limitações do caos aéreo, a equipe de produção da ex-dupla ainda fecha as últimas datas de shows. Mas a expectativa é que os dois passem por todas as capitais do País, fora diversas grandes cidades do interior. Em São Paulo, o show será em 29 de setembro. O pacote "fim de carreira" deve ter ainda um DVD, com o show e omaking-off de produção do disco e o relançamento de toda a discografia, pela gravadora Universal. "Acho que cada show, em cada uma das cidades, vai ser uma despedida. Estamos convictos da nossa decisão, sabemos que chegou o momento de tomar rumos diferentes. Mas acho que quando chegar lá pelos últimos shows, ah, vai ser uma choradeira mesmo", diz Sandy.